Aurélie Berckmans est désignée adjointe au directeur de la télévision

Aurélie Berckmans a été désignée comme adjointe au Directeur de la Télévision. Réalisatrice de formation, détentrice d’un master à l’IAD et d’un master en "TV Features and documentary production" à l’Université de Salford en Angleterre, elle a au cours de ses différentes expériences professionnelles, acquis une expertise dans les domaines de la production audiovisuelle et la créativité. Elle transmet cette expertise en donnant des cours de "Méthodologie créative" à l’IAD.

Arrivée dès 2002 à la RTBF, Aurélie Berckmans a réalisé de nombreuses émissions telles que Forts en Tête, Télétourisme, Autant Savoir, C’est la Vie ou encore Fata Morgana. Après avoir assuré la coordination de l’émission The Voice durant deux années, de 2011 à 2013, elle a pris en charge le département Recherche et Développement pour la direction de la télévision.

Ses nouvelles responsabilités l’amèneront aujourd’hui à conseiller François Tron sur les lignes éditoriales des chaînes TV de la RTBF, dans une optique de qualité, de cohérence et de complémentarité des chaînes et programmes, en veillant à garantir une approche cross et transmédia. Elle aura également un regard sur les orientations stratégiques et artistiques des chaînes et sur le suivi de la production des programmes de la conception à la mise à l’antenne. Aurélie Berckmans garde, par ailleurs, la responsabilité de recherche d’idées et de formats d’émissions dans le cadre de la cellule "Recherche et Développement".