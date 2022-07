Audiences radio : Toujours plus d'auditeurs à l'écoute de la RTBF qui rassemble chaque semaine plus d'un auditeur sur deux !

Les résultats de la troisième et dernière vague des audiences CIM Radio de la saison 2015-2016 relatifs à la période avril-juin* viennent d’être publiés. Ils permettent de faire un bilan statistiquement fiable des audiences de la dernière saison, à l’appui de la moyenne des 3 vagues qui la composent, au-delà des fluctuations observées de vague en vague, en particulier sur le critère extrêmement volatile de la durée d’écoute radio influant les parts de marché. Ces résultats permettent à la RTBF d’être une nouvelle fois confirmée dans le leadership de groupe qu’elle détient sans discontinuer depuis la saison 2010-2011. Chacune des 5 chaines du groupe continue de recruter des nouveaux auditeurs quotidiens et/ou hebdomadaires, que ce soit par rapport à la vague précédente ou par rapport à la moyenne de la saison précédente.

Au niveau du groupe tout d’abord, sur la moyenne des trois vagues de la saison 2015-2016, les cinq radios de la RTBF réalisent une audience globale record de 1.234.845 auditeurs par jour, ce qui représente une hausse de 38.000 auditeurs quotidiens par rapport à la saison 2014-2015. Idem pour ce qui concerne le nombre d’auditeurs hebdomadaires qui progresse de 30.000 auditeurs pour atteindre le chiffre record de 1.845.291 auditeurs par semaine, soit 54% des auditeurs belges francophones ! Une saison d’ audiences records pour la RTBF qui voit de la sorte son leadership global renouvelé et confirmé.



Au niveau des chaînes, que ce soit La Première, VivaCité, Classic 21, Pure FM ou Musiq’3, elles ont chacune recruté des auditeurs au cours de la vague et/ou de la saison écoulée. VivaCité a progressé au cours de la saison de 528.795 à 550.890 auditeurs quotidiens et de 904.317 à 931.802 auditeurs hebdomadaires, pour atteindre un record sur chacun de ces deux critères. Cela confirme la bonne forme de la première radio de la RTBF, qui recrute et fidélise du public, d’autant que sa durée d’écoute progresse également par rapport à la vague précédente (pour atteindre 2h40 en moyenne chaque jour).



La saison écoulée a été particulièrement excellente pour Classic 21, qui a vu sa part de marché progresser de 8,9% en 2014-2015 à 9,2% en 2015-2016. La chaîne rock de la RTBF a également continué d’attirer de nouveaux auditeurs : ceux qui l’écoutent chaque jour étaient en moyenne 326.756 au cours de la saison qui vient de s’achever contre 294.904 lors de la saison d’avant ; en nombre d’auditeurs hebdomadaires, ils sont désormais 603.264, soit une progression de 22.000 unités. Trois résultats records pour la radio qui reste aussi celle que l’on écoute le plus longtemps, 2h51 en moyenne par jour au cours de la saison.

Pure FM voit également son nombre d’auditeurs quotidiens progresser de 14.000 auditeurs par jour et de 22.000 auditeurs par semaine pour atteindre respectivement 169.022 et 356.661 auditeurs, chiffres d’une saison record également.



Musiq’3 enregistre également une progression de son nombre d’auditeurs en une saison, de 73.720 à 75.291 par jour et de 151.866 à 162.675 par semaine, ce qui valide les choix faits depuis septembre dernier par la chaine classique en vue du renouvellement de l’image de la musique classique et de son public.



Quant à La Première, la chaine de l’info et de la culture de la RTBF se relance après une mauvaise vague 2016-1. Cette saison a été plombée essentiellement à cause d’une chute de sa durée d’écoute moyenne de 15 minutes par jour. Elle retrouve quasi intégralement cette durée (+14 minutes) dans la présente vague, démontrant bien à nouveau le manque de fiabilité de ce critère qui influence la part de marché des radios de vague en vague. Outre la durée d’écoute, la relance se fait ressentir au niveau du nombre d’auditeurs qui enregistre un gain de 2.500 auditeurs quotidiens (323.935 pour cette vague) et de 15.607 auditeurs hebdomadaire (537.387 dans cette vague). Et qui dit audiences et durée d’écoute en reprise, implique automatiquement une hausse de 11% de la part de marché qui passe de 5,8 à 6,5%.



Francis Goffin, directeur général des radios de la RTBF se réjouit " de voir la RTBF progresser une nouvelle fois sur le critère le plus important pour un service public, à savoir le nombre d’individus différents que ses médias touchent chaque jour ou chaque semaine, que ce soit au cours de la saison record écoulée ou dans la dernière vague. Je me réjouis également de la reprise observée de La Première qui devrait préfigurer la progression attendue dans la prochains mois à partir du travail de renouvellement entrepris depuis cet été par toute l’équipe et qui sera présenté à la conférence de presse de ce lundi. "



* Etude CIM Radio - vague "W2016-1", 2e vague de sondage de l’année 2016 et la dernière vague de la saison 2015-2016. Elle couvre la période du 26 mars au 24 juin 2016.

Annexe : résultats d’audiences de saison 2016-2015 versus 2015-2014 et de la vague 2016-2 versus 2016-1



Informations techniques sur la vague W2016-2 :

- Durée de l’enquête : 12 semaines

- Premier jour de remplissage : 26/03/2016

- Dernier jour de remplissage : 24/06/2016

- Nombre d’interviews pour le sud du pays : 3455

- Nombre de carnets d’écoute pour le sud du pays : 2177

