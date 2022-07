Apocalypse en Belgique - Tome 2

En mai dernier, suite à la diffusion de la série documentaire Apocalypse de Isabelle Clarke et Daniel Costelle, la RTBF et les éditions Racine publiait un livre de témoignages inédits sur la Seconde Guerre mondiale. La parution de ce livre a amené de nouveaux témoins à se manifester. Les auteurs planchent donc sur un second tome, qu’ils veulent cependant un peu différent du premier.

Les récits brefs du volume 1 feront ainsi place à des témoignages plus fouillés s’apparentant à des itinéraires de vie. Les auteurs recherchent en particulier des récits traitant de la question juive, du monde ouvrier ou des réseaux de résistance qui ont été peu évoqués dans le premier tome. Mais, ils s’intéressent aussi à des destins plus singuliers de la guerre, par exemple celui d’un(e) sportif(ve), d’un(e) universitaire ou d’un(e) artiste…. Si vous avez vécu la guerre ou si vous possédez des écrits, des traces, des images, n’hésitez pas à vous manifester.

Par téléphone au 02/737 30 48 Par courriel via l’adresse lou@rtbf.be Par courrier à RTBF – Apocalypse, Bd Reyers, 52 (boîte 28) – 1044 Bruxelles

Bruno Deblander et Louise Monaux, Apocalypse en Belgique, 1940-1945, Témoignages inédits (tome 1), Editions Racine RTBF, avril 2010, 185 p.