Alors, on change ! sélectionnée pour l'exposition Solutions COP21

Solutions COP21, c’est quoi ?

On parle beaucoup du climat, de la COP21 mais que sait-on exactement ? En quoi le dérèglement climatique change-t-il notre quotidien ?

Dans ce lieu mythique du Grand Palais qui a accueilli les expositions universelles vous allez découvrir des solutions pour contribuer à lutter contre le dérèglement climatique. Il ne s’agit pas seulement de démarche responsable mais aussi et surtout d’opportunité d’améliorer notre vie de tous les jours. Avec de nouveaux usages, de nouvelles inventions, de nouveaux métiers, et des solutions concrètes et déjà accessibles pour entrer dans la société post-carbone.

Pendant 7 jours, ce sont ainsi plus de 500 organismes dont 200 partenaires et partenaires associés issus des milieux associatifs, scientifiques, universitaires, institutionnels, des TPE/PME, grands groupes et des collectivités territoriales qui présentent leurs solutions climat et propose un autre regard et une expérience inédite.

Lancé en juillet 2014, Solutions COP21 est là pour montrer aux petits et grands ce que cet engagement va nous apporter à tous et à chacun.