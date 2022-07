"7éco", la nouvelle émission économique

Les rédactions de la RTBF assurent une large couverture de l’actualité économique au quotidien, notamment sur La Première avec les rendez-vous économiques de Matin Première et Soir Première et le magazine économique du samedi Entre’Première, mais aussi dans les différents JT.

Présentée par Michel Visart (ou Laurent Matthieu), 7éco vient compléter cette palette comme lieu de débat d’idées sur l’économie. Divisée en deux parties, l’émission propose dans un premier temps de s’attarder sur l’actualité phare de la semaine avec l’interview d’un acteur du monde économique : chef d’entreprise, économiste, chercheur, responsable politique, syndicaliste, etc. Place ensuite au débat des "Grandes Gueules de 7éco" pour la deuxième partie où Michel Visart animera le débat avec trois invités (économistes et journalistes) sur le sujet le plus sensible de la semaine.

Depuis 2008, l’actualité économique est très présente et très interpellante. Elle suscite des questions fondamentales qui vont bien au-delà des chiffres : Quelle croissance voulons-nous demain ? Faut-il sacrifier notre système social pour garder notre compétitivité ? Comment arriver à une économie qui soit en ligne avec le développement durable ? L’euro est-il une réussite ou faut-il passer à autre chose ? Les marchés dictent-il leur loi aux acteurs économiques ? Autant de questions, parmi beaucoup d’autres, que 7éco abordera en débats contradictoires non pas au hasard mais au fil de l’actualité et des questions qu’elle suscite. Avec des regards croisés, des bilans, des prospectives pour tenter de cerner au mieux notre avenir et permettre d’agir. Cette émission a été conçue dès le départ pour les trois médias de la RTBF : web, radio et télévision.