2.200 archives RTBF pour le portail EUscreen

3 images Logo EUscreen - © Tous droits réservés

EUscreen, le portail européen d’archives audiovisuelles, auquel la RTBF participe, sera définitivement prêt à la fin du mois de septembre. Démarré il y a 3 ans, le projet dont l’objectif est de valoriser le patrimoine télévisuel européen rassemble 37 partenaires et partenaires associés de 20 pays différents. Le portail EUscreen opère un accès en ligne gratuit à des vidéos, sons, images et textes issus de différents fonds d’archives audiovisuelles et diffuseurs du continent (dont la RTBF, l’INA etc…) sur plus d’un siècle d’Histoire. Les contenus d’EUscreen présentent ainsi des regards croisés sur différents thèmes de l’histoire européenne. EUscreen est soutenu par les institutions européennes dans le cadre du projet Europeana.

Accès gratuit à plus de 30.000 documents La page d'accueil du portail EUscreen - © Tous droits réservés Les documents ont été sélectionnés selon une approche historique, les contenus couvrant 14 thèmes majeurs de l’histoire européenne dont voici un échantillon : "économie et politique", "être européen", "guerre et conflits", "mode de vie ", "éducation" etc… Chaque ressource est référencée en anglais et dans sa langue d’origine. Les possibilités d’exploration des collections numériques sont variées (par thème, par genre, par fournisseur, par décennie) et les options proposées par le moteur de recherche permettent d’obtenir des résultats précis. Des galeries virtuelles conçues et organisées par des "commissaires d'exposition", sont progressivement accessibles depuis le mois d'août 2012. Certaines offriront, de manière parallèle, des extraits et programmes issus de toutes les archives, proposant ainsi des regards croisés sur un thème, ce qui permettra à l'internaute de comparer son traitement médiatique selon les pays. Toutes ces archives sont accessibles gratuitement, pour tous les particuliers ou les enseignants qui y trouveront sans conteste une mine d’or pour la préparation de leurs cours.

La participation de la RTBF Exemple d'une ressource RTBF - © Tous droits réservés La RTBF a fourni 2.200 sujets, dont 2.100 vidéos de programmes TV et une centaine de documents audio et photos. Noir et blanc ou couleurs, les archives fournies par la RTBF couvrent toutes les époques et mettent en lumière les événements marquants en Belgique ou à l’étranger. Des documents plus insolites constituent également cet apport 100 % RTBF. Comme pour les 30.000 documents du portail, la RTBF a référencé chaque vidéo par des métadonnées et des éclairages variés et approfondis sur les thèmes proposés.