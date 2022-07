Réception TV

Via la TNT

Sur la TNT, l’offre de la RTBF se compose de quatre programmes de télévision (La Une, Tipik, La Trois et Euronews avec un décrochage pour BRF TV), de 5 chaînes de radio en haute qualité audio (La Première, Vivacité, Musiq’3, Classic 21, Tipik et BRF1) et du guide électronique des programmes.

Via le câble

Via le câble : Les programmes de la RTBF sont accessibles par le câble, pour peu que vous soyez abonné.e à la télédistribution. TELENET et VOO proposent en outre à ses abonnés une offre vidéo à la demande. Grâce à la vidéo à la demande, vous pouvez organiser vos moments télé comme bon vous semble : l’offre "information" gratuite inclut les journaux télévisés de La une, le journal télévisé en langue des signes et Les Niouzz. Les autres programmes (culturels et de loisirs, d'information, de talk-shows, d’émissions politiques, de débats de société et d’émissions de divertissement…) sont proposés pour un prix minime variant entre 0,50 euros et 2 euros par programme. Chaque programme est disponible pour une durée qui varie entre 8 jours après la diffusion, pour les informations et programmes quotidiens, et 3 semaines pour les émissions thématiques. Pour plus de renseignements, vous pouvez visiter leur site internet ou téléphoner au 015/66 66 66 pour Telenet et au 078/50 50 50 pour VOO.

Via le satellite

L’ensemble des chaînes TV (La Une, Tipik et La Trois) de la RTBF font partie également partie du bouquet de Telesat, plateforme de télévision numérique par satellite qui s’adresse aux téléspectateurs belges francophones.

Via l'ADSL

L’offre ADSL de la RTBF est accessible via Proximus Pickx. La plateforme numérique interactive vous permet de recevoir en direct et en continu les chaînes TV de la RTBF. Elle vous donne aussi l’opportunité de voir et revoir à votre guise les principaux programmes de la RTBF. Grâce à la vidéo à la demande, vous pouvez en effet organiser vos moments télé comme bon vous semble.

LA TÉLÉVISION "On demand/Vidéo à la demande"

Comment revoir vos émissions préférées sur votre télévision ?

Appuyez sur le bouton rouge de votre télécommande et découvrez notre plateforme de vidéos à la demande et notre catalogue où vous pourrez choisir de voir ou de revoir :

Des émissions RTBF gratuitement pendant 7 jours après la diffusion. L’offre "information" gratuite inclut les journaux télévisés de La une, le journal télévisé en langue des signes et Les Niouzz.

Des séries, des films, des documentaires et des spectacles exclusifs

Une fois l’émission commandée, vous en disposez de manière illimitée durant 24h. Sachez également que vous pourrez écouter les 5 radios de la RTBF au départ de votre télévision interactive.

Via Internet

La RTBF reste accessible en permanence via son site internet. Ses différents sites (Info, Sports, TV, Radio, etc.) vous donnent accès à toute l’information, et vous offrent la possibilité de revoir un programme TV.