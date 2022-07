Réception radio

En DAB+

Nos radios sont disponibles en DAB+. Le DAB (Digital Audio Broadcasting ou Diffusion Audio Numérique) est un système de radiodiffusion numérique terrestre. Le DAB+ est une version améliorée de ce standard.

Il permet une meilleure qualité du son, une plus grande stabilité de réception, une amélioration de la couverture ainsi qu'une plus grande offre de stations. Cette nouvelle norme de la radio est gratuite et anonyme.

Ce service est disponible partout en Fédération Wallonie-Bruxelles. En Flandre, depuis l'arrêt de la diffusion des radios de la RTBF en ondes moyennes (AM) le 31 décembre 2018, nos auditeurs ont accès à une sélection de programmes via la radio RTBF Mix.

En FM

La plupart de nos radios sont diffusées via les ondes FM, système de radiodiffusion analogique. A l'exception de TARMAC, Viva+, Jam. et RTBF Mix diffusées uniquement via les canaux numériques.

Via la télévision

Proximus, Telenet, VOO et Orange proposent à ses abonnés d'écouter plusieurs de nos radios (La Première, VivaCité, Classic 21, Musiq3, Pure). Vous pouvez également écouter ces chaînes via la TNT et sur le bouquet TÉLÉSAT, plateforme de télévision numérique par satellite qui s'adresse aux téléspectateurs belges francophones.

Consultez ici les différents modes de réception disponibles dans votre localité.

Via internet

Nous vous offrons la possibilité d'écouter en direct nos radios via internet ainsi que nos webradios mais aussi de réécouter nos programmes à la demande. Rendez-vous sur la page de nos différentes chaînes, sur notre site ou sur la plateforme Auvio.

Radioplayer, player des radios belges francophones publiques et privées, diffuse en direct toutes les stations radios de la RTBF.

Vous pouvez également nous écouter sur votre enceinte connectée.

Via les applications mobiles

Les applications RTBF et Auvio vous permettent d’écouter en direct nos radios et de réécouter nos programmes à la demande.

Nos contenus sont également disponibles à la demande sur différents agrégateurs (iTunes, Podcast Addict, Pocket Casts, Google Podcast, etc.)

Rendez-vous sur l’Apple Store ou le Google Play Store pour profiter de tous ces services.

Par téléphone

Vous pouvez écouter La Première, radio de l’information et de la culture, en composant le +32 (0) 475 15 30 00