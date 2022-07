Service public

Vous êtes étudiant et préparez un travail sur la RTBF ? Quel que soit le sujet et les questions auxquelles vous souhaitez obtenir des réponses, nous vous conseillons de contacter le service Médiation via l'adresse Mediation@rtbf.be Celui-ci vous aiguillera dans l'entreprise auprès du service ou des personnes concernés.