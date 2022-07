L’application Auvio est disponible sur les appareils iOS (iPhone et iPad via l'AppStore), Android (Smartphones et tablettes via le Play Store) et Windows 8 (tablettes et PC – attention la RTBF n’est pas disponible sur les smartphones Windows).

Pour ANDROID - Allez sur le Google Play Store, cherchez RTBF Auvio, puis cliquez sur Installer.

Pour SMART TV ANDROID - L'application Auvio est disponible pour les Smart TV Android. Si vous possédez une Smart TV Android récente des marques Philips, Sony, Sharp, Thomson ou TCL, pour installer l'application Auvio, il faut simplement la télécharger dans le Play Store de votre Smart TV. L'application est également disponible pour les boitiers Android TV (Nvidia Shield, Xiaomi) et dans la dernière version de la box Pickx de Proximus (V7). Enfin, il est possible d'utiliser la fonction Chromecast à partir du site ou de l'application Auvio.

Sur IOS - Allez dans l'App Store, cherchez RTBF Auvio, appuyer sur le bouton ""obtenir"", entrez le code ou mettez le doigt sur le Touch ID.

Sur les CONSOLES - Malheureusement, l'application Auvio n'est pas disponible sur les consoles de jeux PS3 -PS4 et XBOX. Mais vous avez accès à une partie du catalogue d'Auvio (les productions propres RTBF) via le site Auvio (tapez l'URL www.rtbf.be/auvio dans la barre de recherche du navigateur de votre téléviseur.