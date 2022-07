Accessibilité aux personnes déficientes sensorielles

L'une des missions prioritaires de la RTBF consiste à rendre ses propos et ses émissions accessibles à toutes et tous, ceci tant sur le fond que sur la forme. L'offre accessible aux personnes à déficience sensorielle se développe ainsi chaque année, pour proposer de plus en plus de programmes.

La cellule Access regroupe aujourd'hui une dizaine de personnes. Elle s'organise autour de trois secteurs : le sous-titrage, l'interprétation en langue des signes et l'audiodescription.

Le sous-titrage des programmes RTBF s'adresse aux personnes sourdes et malentendantes mais aussi à d'autres publics comme les allochtones apprenant le français, les personnes regardant la télévision dans un environnement bruyant ou, au contraire, là où le silence est requis (réceptions d'hôtels, cafés, bureaux, salles d'accueil...). La RTBF s'engage chaque année à assurer un volume d'heures croissant d'émissions à sous-titrer : elle atteindra un volume de 95 % des programmes sous-titrés. Pour parvenir à cet objectif, la RTBF est accompagnée par un groupe de suivi. Si vous souhaitez plus de détails sur l'organisation de la phase transitoire et les objectifs de la RTBF en matière d'accessibilité, vous pouvez consulter la page 10 du règlement relatif à l'accessibilité des programmes aux personnes en situation de déficience sensorielle.

La langue des signes belge francophone (LSFB) est utilisée par les personnes sourdes (dont c'est la langue maternelle ou la langue apprise) ainsi que par certains malentendants. L'interprétation en langue des signes à la RTBF permet à ces personnes d'avoir accès à l'information.