Visite : Moi, public des médias

Public

à partir de 8 ans

Durée

2 heures 30

Nombre de participants

Max. 80 personnes

Lieu

RTBF Bruxelles ou RTBF Liège

Tarif

75 euros par tranche de 15 personnes

Description

Quel type de public média êtes-vous ?

Quelles différences les médias font-ils entre chaque public ? Comment pensent-ils leur image, leur identité, comment construisent-ils leur contenu pour s'adresser à vous ? En deux heures 30, vous parcourez les coulisses de la RTBF, des studios radios, TV et du web. Vous découvrez l'ensemble des éléments (décor, ligne éditoriale, habillage, mesures d'audiences...) mis en oeuvre pour que chaque contenu, chaque chaîne de la RTBF se lie à un public, selon ses attentes, ses modes de consommation ou ses intérêts.

Durant la visite, vous rencontrez un professionnel (réalisateur, producteur, monteur, décorateur, analyste d'audiences, modérateur, éditeur, journaliste etc...) et échangez avec lui autour de son métier et de sa vision du service public audiovisuel.

La parcours Moi, public des médias vous emmène aussi jusqu'au studio Lab, pour expérimenter les codes médiatiques, tester le micro ou la caméra et passer du rôle de consommateur média à celui d'acteur.