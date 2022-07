Atelier : Liberté d'expression et modération

Public

Tout public, à partir de 14 ans

Durée

3 heures

Nombre de participants

Max 15 personnes par atelier

Lieu

RTBF Bruxelles

Tarif

100 euros par tranche de 15 personnes

Description

Confrontés aux publications sur les réseaux sociaux, les participants débattent ensemble sur la notion de liberté d'expression. Ils se mettent dans la peau du modérateur. Comment modérer un débat, une discussion, dans quels cas intervenir et comment ? Quelles sont les limites à la liberté d'expression et d'opinion ?

Tâche à réaliser par les participants : modérer une discussion sur les RS en établissant des principes du vivre ensemble

Les participants se mettent dans la peau de : modérateur

Les participants rencontrent : un modérateur ou un community manager

Objectifs

sensibiliser les participants aux principes du débat citoyen sur les RS

développer la responsabilité et la participation citoyenne en ligne

Réfléchir aux questions de liberté d’expression

Repérer les discours de haine en ligne et mettre au point des outils permettant d’y réagir de manière constructive (bons usages, modération etc…)

Echanger les points de vue et débattre avec un modérateur professionnel

Produire et publier du contenu sur les RS

Déroulement

Etape 1 : Présentation de la fonction de modérateur et des différents outils de modération

Etape 2 : Découverte de publications et commentaires des internautes sur les pages Facebook de la RTBF et premiers échanges sur la notion de liberté d'expression et d'opinion

Etape 3 : En petits groupes, les participants se mettent dans la peau d'un modérateur et modèrent les commentaires d'une page Facebook de la RTBF.

Etape 4 : Mise en commun des différents types de modération et débat.

Etape 5 : Réalisation d'une petite capsule vidéo (dans notre studio Lab) sur l'un des messages forts issus du débat autour de la liberté d'expression. Publication de la capsule sur les réseaux sociaux.