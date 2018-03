Dès le 19 février, vous aurez besoin de créer un compte personnel sur Auvio pour accéder à tous les contenus du site, comme c’est aujourd’hui déjà le cas pour l’ensemble des contenus ‘Live’.

Entièrement gratuite et sécurisée, cette authentification offrira une recommandation personnalisée en fonction des intérêts et préférences de chacun. Et, dès le 21 mars, vous permettra d’avoir accès aux contenus auvio quand vous êtes à l’étranger. D’une offre générale pour tous, la RTBF propose ainsi de plus en plus une offre personnalisée pour assurer un meilleur service à destination de ses publics.

Pour plus d'infos : https://www.rtbf.be/charte