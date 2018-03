Travailler à la RTBF, c'est choisir de rejoindre un secteur en pleine évolution et à la pointe de la technologie. C'est intégrer des équipes multidisciplinaires passionnées qui s'engagent à relever au quotidien l'ambition, les engagements et les valeurs de la RTBF. C'est également rejoindre une entreprise qui met l'accent sur le développement et la mobilité de ses collaborateurs grâce notamment aux formations proposées par la RTBF Academy, espace de formation continue et d’échanges.