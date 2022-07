Vivre ici : toutes les infos locales et les services de votre commune sur un seul site

Vivreici.be, est un site internet inédit, un nouveau venu dans le monde des médias. Ce portail d’informations rassemble en un seul lieu et à l’échelle des communes des informations utiles, de l’actualité, mais aussi des infos pratiques et des infos de services. C’est la première fois qu’une collaboration de si grande envergure unit la RTBF et les télévisions locales.

Ensemble et plus proche Internet est la source essentielle d’information, y compris sur le terrain local. Il manquait en Wallonie et à Bruxelles, un portail d’informations et de services qui permette, aux internautes de prendre connaissance, en quelques clics, de ce qui se passe tout près de chez eux. L’idée : un site internet commun entre la RTBF et les Télévisions locales. Parce que : La RTBF et les Télévisions locales sont les premiers producteurs de contenus audiovisuels en Fédération Wallonie-Bruxelles. La RTBF et les Télévisions locales opèrent sur le même terrain, elles ne sont pas concurrentes, elles sont complémentaires. La RTBF et les Télévisions locales sont des médias crédibles qui jouissent d’une vraie notoriété.

Comment ça marche ? Tout simplement en tapant le code postal ou le nom de sa commune, l’internaute peut être informé de ce qui déroule près de chez lui. Classés commune par commune, tous les contenus d’informations produits par les douze Télévisions locales et la RTBF convergent vers Vivre ici. C’est donc une compilation de reportages, de sons, c’est une offre d’informations locales accessible à tous, à tout moment et à toute heure. Toute une série d’informations pratiques est mise en ligne avec le soutien de partenaires : les TEC, STIB, SNCB, ADEPS, APAQ-W, ONE, Ligue des familles, associations professionnelles des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires, Taxistop, etc. Le site permet également la localisation des bibliothèques, les programmes des centres culturels, les adresses des clubs de sports, des écoles, les informations touristiques etc.

Interactivité Vivre ici veut susciter la participation de chaque citoyen. Capter de l’information, la certifier, la mettre en contexte et la traiter de manière journalistique. L’internaute peut donc à sa manière participer au développement du portail et le nourrir en informations locales, en photos et en vidéos. Les associations peuvent aussi faire connaitre les événements qu’elles organisent à travers la publication d’un agenda local.

Un lien avec l’administration communale Le site propose gratuitement à toutes les communes qui le souhaitent de disposer d’un "espace communal". Dans cet espace clairement identifié et identifiable, elles diffusent elles-mêmes des informations d’intérêt général. Une manière de renforcer encore le lien entre le citoyen et sa commune.