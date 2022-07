Vague 20 des audiences radio : le succès de la RTBF

Le Centre d’Information sur les Medias, le CIM, vient de publier les résultats de sa dernière vague de sondages relatifs aux audiences des radios en Belgique. Il s’agit de la vague 20 couvrant la période allant de la mi-janvier à la mi-mai 2010. De manière générale, les résultats indiquent une progression du nombre d’auditeurs réguliers de la radio (de l’ordre de + 3% toutes chaînes confondues), soulignant ainsi la bonne santé du média radio, malgré la consommation croissante du média internet. Dans cette dynamique, c’est la RTBF qui se taille clairement la part du lion, avec une progression globale de toutes ses chaînes de +6.2% de parts de marché, positionnant la part de marché de la RTBF à 34.1%.

Parmi les radios de la RTBF, c’est d’abord Classic 21 qu’il convient de mentionner. Pour la seconde fois d’affilée, la radio rock ‘n pop progresse significativement passant en parts de marché de 6.1% (vague 18) à 7,5% (vague 19) et maintenant à 8.4% (vague 20) soit +37% sur deux vagues. Gagnant près de 54.000 auditeurs par jour (un bond de +20% et la meilleure progression sur ce critère dans la vague 20), Classic 21 réussit à conserver la place de Nr°1 en durée d’écoute (la radio qu’on écoute le plus longtemps chaque jour). Elle réalise ainsi sa meilleure performance historique et la meilleure croissance toutes chaînes confondues de cette vague 20.

VivaCité réalise aussi une belle progression. Avec une hausse de plus de 10% en parts de marché, la portant à 13.8%, un gain substantiel de 50.000 auditeurs par jour et une amélioration de sa durée d’écoute, VivaCité réalise sa seconde meilleure performance jamais atteinte. Elle renforce aussi de manière évidente sa position de 3e radio belge francophone la plus écoutée (la 2e et la 4e radio régressent). Cet excellent résultat de la chaîne la plus écoutée de la RTBF compense largement la contreperformance enregistrée dans cette vague par l’autre radio généraliste du service public, La Première (-6% en pdm).

Pure FM peut également avoir le sourire. Cette fois, la barre des 3% est dépassée. Avec 3.1% de parts de marché, Pure FM réalise sa meilleure performance historique et est la radio qui gagne le plus sur ce critère en Vague 20. En gagnant près de 17.000 auditeurs par jour et en réussissant à encore améliorer sa durée d’écoute, Pure FM réalise là aussi un de ses meilleurs résultats historiques.

La déception de Musiq’3 en termes de nombre d’auditeurs et de parts de marché est atténuée par la remarquable progression de la durée d’écoute de cette chaîne (+24%) : les auditeurs qui l’écoutent sont visiblement satisfaits !

Pour Francis Goffin, directeur général des radios de la RTBF, le service public peut donc vraiment se réjouir :

1. Avec trois radios en très forte hausse (réalisant les 3 meilleures progressions), la RTBF continue d’être en grande forme et marque très clairement cette vague de son empreinte. Les radios publiques atteignent 34,1% de parts de marché (+6%) et 1.224.000 auditeurs chaque jour (+5%). Cette croissance s’inscrit, en l’accélérant, dans la continuité de l’évolution positive de la moyenne des audiences des radios de la RTBF qui peut être observée depuis 2006 : 26,3% en 2006, 28,0% en 2007, 31,3% en 2008, 31,7% en 2009 et 34,1% pour cette première vague de 2010.

2. Ensemble, les deux radios musicales de la RTBF atteignent une part de marché jamais atteinte de 11.5%, confirmant ainsi clairement le choix de la segmentation de l’offre réalisée en 2004 lorsque Classic 21 et Pure FM ont succédé à Radio 21.

3. Ensemble, les deux radios généralistes de la RTBF atteignent une part de marché de 21%, place de leader de la radio généraliste, confirmant là aussi le succès de la segmentation de l’offre réalisée en 2004, lorsque VivaCité fut créée et La Première rénovée.