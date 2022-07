Une première bougie pour Vivreici.be

Ce mercredi 20 avril 2016, le site d’information de proximité de la RTBF et des Télélocales vivreici.be fête son premier anniversaire ! Destiné à faire la part belle aux communes et à tout ce qui s’y passe, le site s’étoffe encore : plus d’actus, plus de services, de ressources, d’infos pratiques, de propositions de découvertes….

Proche des préoccupations de chacun, ce site qui rend service et qui se veut utile, n’est pas un site d’info comme les autres.

Au cœur du quotidien, www.vivreici.be propose de suivre l’actu de chaque commune en combinant les infos RTBF et celles de la télé locale de la région. Mais il permet aussi d’accéder à une foule de services comme les horaires de transports en commun, les offres de babysitting, les crèches disponibles, les écoles de devoirs , les idées de balades et un agenda local complet des événements festifs, sportifs et associatifs.

Après sa 1e année dans le bain, www.vivreici.be propose une nouvelle mouture avec plusieurs nouveautés. La 1e est la recherche ou la proposition de JOB dans sa commune. Ce nouveau service utile et inédit détaille la liste des emplois disponibles par fonction, par localisation et par secteur. C’est donc une facilité de recherche unique qui est proposée pour chaque commune en collaboration avec l’entreprise Ethic HR qui fournit les offres d’emploi et accepte les annonces " je recherche tel emploi ".

www.vivreici.be propose encore 2 autres nouveautés :

- Pour la Région bruxelloise, il est désormais possible de prendre rendez-vous dans n’importe quel hôpital public bruxellois via le site.

- Pour la Communauté germanophone, l’info est bilingue (français et allemand) grâce à l’étroite collaboration entre la RTBF , TELEVESDRE et le BRF.

Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, www.vivreici.be touche petit à petit un nouveau public qui a envie de s’épanouir et de se connecter là où il est et là où il vit.