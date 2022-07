Une coproduction Cinéma RTBF récompensée au Festival de Berlin

Le dernier film de Bouli Lanners, une coproduction Cinéma RTBF, doublement primé dans la section Panorama au Festival de Berlin 2016. "Les Premiers Les Derniers" a remporté le prix EUROPA CINEMAS LABEL et le PRIX OECUMENIQUE.

Quatrième long métrage de Bouli Lanners, LES PREMIERS LES DERNIERS était sélectionné dans la prestigieuse section Panorama au 66e Festival International du Film de Berlin qui se déroulait du 11 au 21 février 2016. Cette sélection marquait le retour du cinéaste belge à Berlin où il avait déjà présenté son premier long métrage ULTRANOVA en 2005.

LES PREMIERS LES DERNIERS a été présenté en première au Festival de Berlin dimanche dernier en présence de son réalisateur et acteur principal Bouli Lanners, de l'actrice Aurore Broutin, des acteurs Philippe Rebbot et Virgile Bramly et des producteurs. Samedi 20 février, le film y a remporté le prix EUROPA CINEMAS LABEL et le PRIX OECUMENIQUE ! LES PREMIERS LES DERNIERS sortira dans les salles belges dès le 24 février prochain, distribué par O’brother.

Au casting Bouli Lanners, Albert Dupontel, Suzanne Clément, Michael Lonsdale, David Murgia, Aurore Broutin, Philippe Rebbot, Serge Riaboukine, Lionel Abelanski, Virgile Bramly

et la participation exceptionnelle de Max Von Sydow...