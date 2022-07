Un portail de proximité pour les acteurs audiovisuels de Wallonie et de Bruxelles

Les douze télévisions locales de la Fédération Wallonie-Bruxelles et la RTBF ont signé ce mercredi 14 janvier un accord visant à la création d’un portail de proximité qui leur soit commun.

Ce portail – vivreici.be – sera sans doute lancé au printemps et rassemblera en un même lieu les contenus audiovisuels de la RTBF et des télévisions locales bruxelloise et wallonnes. Proposant une offre d’informations locales et hyperlocales large et exhaustive, ce site placera le service au public au centre de ses préoccupations et permettra un suivi continu de l’actualité. Riche de la diversité des points de vue de ses différents contributeurs, il constituera une initiative nouvelle qui s’ajoutera aux synergies déjà développées entres les télévisions locales et la RTBF. Site de vidéos avant tout, vivreici reposera ainsi sur la complémentarité des propositions de ses partenaires.