Un nouveau studio pour VivaCité Luxembourg et TV Lux

Le gouverneur de la Province de Luxembourg Bernard Caprasse a visité ce mercredi 20 janvier le nouveau bâtiment de la télévision locale TV Lux, à Libramont, qui, à partir de la rentrée 2016, accueillera aussi les équipes de VivaLuxembourg.

D’ici quelques mois, les équipes de la RTBF basées dans le Luxembourg quitteront leur studio d'Arlon, pour intégrer un tout nouveau bâtiment, en construction à Libramont. Ce nouvel immeuble, créé par l’intercommunale Sofilux, a la vocation d’être un centre de services qui hébergera VivaLuxembourg, la télévision locale TV Lux et un troisième occupant actif. Signé par le bureau d'architecture Alinea Ter de Habay-La-Neuve, il est étudié pour répondre aux besoins d’une entreprise média. VivaCité et la télévision communautaire de la province de Luxembourg y trouveront des espaces sur mesure, taillés pour eux.

Les équipes de TV Lux et de la RTBF travaillent de concert pour mettre en œuvre un studio qui permettra d’une part de réaliser les émissions radio de VivaCité le matin, en les diffusant en radio et sur la TV locale, et d’autre part les journaux d’information de TV Lux… C'est un défi de convergence radio/TV, et un nouveau projet de partage des ressources avec les télévisions communautaires.

La RTBF réceptionnera ses locaux en avril 2016. Le déménagement des équipes est prévu dans le dernier trimestre de l’année.

Avec 16,9% de parts de marché et 21.522 auditeurs chaque jour (1), l'émission matinale de VivaCité Luxembourg, animée par Philippe Lorain, fait de VivaCité la radio généraliste la plus écoutée en province de Luxembourg chaque matin entre 6h et 8h, du lundi au vendredi.