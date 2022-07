Un nouveau studio pour "C'est vous qui le dites"

Après trois semaines d’absence en télévision, l’émission « C’est vous qui le dites », présentée par Benjamin Maréchal de 9h à 11h sur VivaCité, est de retour sur La Deux dès ce lundi 9 mars, dans un studio d’un nouveau genre, alliant radio et télévision.

L’objectif de ce nouveau studio est d’améliorer la qualité visuelle de ce rendez-vous radiophonique. Cette émission reste bien évidemment d’abord une émission radio mais elle se dote à présent d’un rendu visuel nettement amélioré avec un décor, des lumières, de grands écrans et un nouveau développement technologique.

Ce studio permet dès à présent une véritable expérience de convergence radio-télé-web. Déjà présente en images en télévision et sur le web depuis 2009, l’émission renforce ainsi son lien avec les auditeurs. Ceux-ci utilisent en effet de plus en plus un récepteur doté d’un écran. C’est comme cela que la télévision est devenue le troisième terminal de consommation de la radio, après la radio traditionnelle et l’autoradio, mais devant les ordinateurs, smartphones, tablettes et lecteurs MP3.