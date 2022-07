Un nouveau duo pour "Revu et corrigé" (Mise au Point)

La séquence Revu et corrigé qui précède le débat de Mise au Point chaque dimanche sur La Une sera dorénavant présentée par Florence Hainaut et Alain Gerlache. Ce nouveau duo remplace le tandem Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek. Alain Gerlache, journaliste interviewer, chroniqueur de l’info numérique était souvent présent parmi les invités de Revu et Corrigé. Avec Florence Hainaut, il devient dorénavant l’hôte de l’émission.

La formule de Revu et Corrigé ne change pas mais Florence Hainaut et Alain Gerlache qui connaissent le monde des médias comme leur poche et manient la langue française comme un fleuret avec l’humour et la dérision en plus, comptent bien approfondir le décryptage de l’actu sous l’angle de son traitement par les médias et les réseaux sociaux sans se prendre la tête.

Ils percuteront l’actualité sans cesse, pour en dégager les coulisses et les contradictions. Ils seront toujours accompagnés de Pierre Kroll et de différents chroniqueurs qui décortiqueront les événements comme de coutume avec humour, sans œillères, sans tabous et sans langue de bois.