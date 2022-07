"Un diable, un jour" Le nouveau podcast de la Webcrea pour l'euro 2020 !

Les Diables, ce sont des athlètes de haut-niveau ; mais ce sont aussi des fils, des amis, des idoles...

Le podcast "Un Diable, un jour" vous fera découvrir l'équipe nationale à travers les histoires des gens qui les aiment : les supporters, les professionnels et les proches des Diables-mêmes.

Chaque épisode sera donc l'occasion de s'immerger dans l'univers d'un joueur sous trois angles de vue. Avec ce podcast, les auteurs Pierre-Etienne Bonnet et Tommy Desmedt souhaitent apprendre à connaître l'équipe de manière plus intime et immersive, avant de commencer tous ensemble le Championnat d'Europe en beauté.

Bravo à la Webcréation pour cette nouvelle initiative qui offrira aux auditeurs de découvrir les Diables Rouges sous un nouveau jour.