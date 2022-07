Trois journalistes de la RTBF primés

C’est encore une fois l’émission "Transversales" de La Première qui récolte les lauriers! Ce mercredi 14 mai 2014, lors de la cérémonie du Prix Belfius pour la presse, Laurent Henrard et Jean-Marc Vierset ont été récompensés pour leur reportage "Tour Apollo: Charleroi, nous avons un problème". Un sujet qui se penche sur la vie quotidienne d’un immeuble social de Charleroi en décrépitude. Après le Prix CIRCOM, Dominique Burge remporte un Prix Belfius pour son reportage "Ce que je voulais vous dire" qui traite de la dépénalisation de l’euthanasie pour les mineurs d’âge. Félicitations à eux !

"Ce que je voulais vous dire… " de Dominique Burge

Dominique Burge - © RTBF/Jean-Michel Byl

Depuis 2002, la Belgique a dépénalisé, sous certaines conditions, l'euthanasie pour les adultes. Le parlement envisage à présent d’ouvrir ce droit à l'euthanasie pour les mineurs d'âge. C'est dans ce contexte que nous avons réalisé ce reportage. Parallèlement au débat politique, nous souhaitions entendre les personnes confrontées à des fins de vie d'enfants et d'adolescents; les parents, bien entendu, qui ont vécu cette expérience douloureuse et les intervenants médicaux qui travaillent au quotidien dans les soins palliatifs et les services intensifs pédiatriques.