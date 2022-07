Trois documentaires coproduits par la RTBF sélectionnés au FIPA

Trois de coproductions documentaires RTBF figurent au programme du 28ème Festival International de Programmes audiovisuels (FIPA) qui s’ouvre ce 20 janvier à Biarritz, grand rendez-vous des professionnels de l’audiovisuel. Les films sélectionnés sont : « Rwanda, la vie après »; « Le bonheur au travail » que nous diffuserons prochainement et enfin « Abdel Rahman EL BACHA, un piano entre orient et occident », un documentaire inédit de Gérard Corbiau.

Le Festival International des programmes audiovisuels de Biarritz (FIPA) est un festival de télévision qui se tient chaque année depuis 1987 à Biarritz en France. C’est aujourd'hui une rencontre annuelle majeure dans le milieu audiovisuel.

Parmi les dizaines de documentaires qui y seront présentés en compétition ou hors compétition, des documentaires pour la plupart inédits et encore jamais diffusés, trois sont donc des coproductions de la RTBF.

Ainsi, le film Rwanda, la vie après sera en compétition dans la sélection internationale Documentaires de création. Ce film réalisé par Benoît Dervaux et André Versaille donnent la parole à six femmes tutsies, violées dès avril 94 par des génocidaires hutus. Face caméra et avec un courage incroyable elles racontent leur calvaire. Vingt ans après, nous suivons ces femmes et leurs enfants, devenus jeunes adultes et nés d’un viol. Production : Dérives / RTBF

Dans la même sélection mais hors-compétition, figure un documentaire que l’on diffusera sur La Une prochainement :Le bonheur au travail de Martin Messonnier. Ce film nous fait découvrir des entreprises dans le monde entier qui utilisent des organisations de travail innovantes et comment elles réussissent à recréer la confiance et la créativité. Production : Productions Campagne Première - Lux Fugit Films – La RTBF et Arte France.

Et enfin, le film Abdel Rahman EL BACHA, un piano entre orient et occident réalisé par Gérard Corbiau sera en compétition dans la sélection internationale Musique et Spectacle. Vainqueur du Concours Reine Elisabeth en 1978, à 19 ans, Abdel Rahman El Bacha est aujourd'hui Maître de piano, donne des concerts dans le monde entier et enseigne à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth. El Bacha est un vecteur, un passeur, il véhicule des idées et il a des façons d'être et de parler qui captent l'attention. Il veut, par la musique, jeter des ponts entre l'Orient et l'Occident. Production : To Do Today avec la RTBF