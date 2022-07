Trois documentaires coproduits par la RTBF récompensés par la SCAM

Trois documentaires coproduits et diffusés par la RTBF ont été récompensés par la Société des Auteurs qui vient de révéler le dixième palmarès des Etoiles de la Scam. Le jury a couronné 30 documentaires, parmi lesquels "Quand je serai dictateur" de Yaël André, "Before we go" de Jorge Léon et "Standard" de Brieux Ferot et Benjamin Marquet ainsi que "Karaoké domestique" d’Inès Rabadan, un documentaire belge acheté et diffusé par la RTBF. Ces trois Étoiles placent la RTBF en seconde place après ARTE et à égalité avec France 5, au classement des chaînes francophones ayant soutenu ces films étoilés.

Près de 400 œuvres concouraient aux Étoiles de la Scam cette année. Avec ses Étoiles, la SCAM met ainsi un coup de projecteur sur des oeuvres de télévision et des auteurs de tous genres ayant été diffusés dans l’année en cours. Les Étoiles apportent aux auteurs, non seulement une aide financière, chacune dotée de 4.000 euros, mais également une belle reconnaissance et une visibilité supplémentaire au milieu d’un océan de programmes. Trente auteurs ont ainsi été récompensés pour la singularité de leur regard posé sur le monde Parmi ces 30 œuvres récompensées, trois documentaires coproduits par la RTBF et un film belge acheté et diffusé sur nos chaînes :