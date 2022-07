The Voice Belgique - saison V : les coachs !

La RTBF est fière de pouvoir annoncer que Quentin Mosimann est de retour sur le banc des coachs de cette 5e saison, aux côtés de BJ Scott et Stanislas… Ils seront rejoints par les Cats On Trees pour une nouvelle aventure The Voice Belgique !

The Voice Belgique… Saison 5 !

Coach lors des 2 premières saisons et grand gagnant de la première édition, Quentin Mosimann est de retour sur le banc des coachs de la 5e saison de The Voice Belgique ! La RTBF est fière d’annoncer que les Cats On Trees rejoindront également l’aventure. C’est en compagnie de BJ Scott et Stanislas qu’ils choisiront de nouveaux talents pour constituer la meilleure équipe qu’il soit, et peut-être trouver la voix qui remportera la finale de The Voice Belgique – saison 5 !

Cats On Trees, ce sont 2 auteurs-compositeurs à l’univers original de qualité et apprécié par le public belge. Nommés dans la catégorie " Album révélation de l’année " aux Victoires de la musique 2014, les Cats On Trees étaient déjà sur le plateau de The Voice lors des Lives de la 3e saison avec leur tube " Sirens call ". Un titre qu’ils ont également interprété sur le plateau de D6bels On Stage présenté par Quentin Mosimann en novembre 2014. Le groupe a également sorti un nouveau single, " Jimmy ", en duo avec Calogero, ami de Stanislas.

L’émotion et le divertissement seront au rendez-vous avec Quentin Mosimann. Toujours classé parmi les 100 meilleurs DJs au monde, le plus Belge des Suisses est ravi de retrouver le banc des coachs. Il continuera en parallèle à présenter l’émission D6bels On Stage sur La Deux.

BJ Scott est heureuse de faire à nouveau partie de l’aventure et de retrouver son acolyte Quentin ! Loïc Nottet, Alice On The Roof ou encore Carmen, finaliste de la 4e saison, sont pour elle la preuve que The Voice Belgique permet de découvrir des talents. Une véritable histoire musicale, qu’elle a hâte de retrouver lors de cette 5e saison. BJ Scott sera d’ailleurs en concert avec Carmen le 26 septembre dans le cadre du Festival de Jazz de Verviers à l’occasion du centenaire de la naissance de Billie Holiday.

Stanislas, véritable concurrent de BJ Scott en saison 4, est heureux de rempiler pour une nouvelle saison. En pleine préparation d’un nouvel album, Stanislas est également bien occupé sur des arrangements de cordes pour Lara Fabian, mais aussi pour le cinéma. En studio à la rentrée, on peut attendre un premier single en fin d’année, tandis que l’album sortira début 2016.

Pour les talents qui souhaiteraient intégrer l’équipe d’un des 4 coachs, les auditions en ligne sont toujours ouvertes sur : www.rtbf.be/thevoice