Soutien et vigilance à la RTBF

Dans le prolongement de l’attaque des serveurs et moyens de diffusion dont TV5 Monde a été victime cette nuit, la RTBF maintient sa vigilance vis-à-vis de ses propres systèmes et fait part de son soutien aux équipes de la chaîne française.

En tant qu’entreprise de médias active en télévision, en radio et sur internet, la RTBF est, au même titre que TV5 Monde, susceptible de devoir un jour faire face à une attaque de piratage informatique d’une aussi large ampleur.

Afin de réduire autant que possible le risque d’un tel événement, les équipes de la RTBF appuyées par des entreprises spécialisées, effectuent un monitoring constant des réseaux de l’entreprise.

En plus de ce monitoring constant permettant de rehausser le niveau de sécurité et la vigilance lorsque des signes d’une potentielle attaque surviennent, une procédure particulière existe. Concrètement, elle permet d’identifier quelle personne physique se connecte aux réseaux et serveurs de l’entreprise aussi bien en interne qu’en externe et également de suivre toute activité suspecte qui pourrait être menée.

Par ailleurs, au-delà d’un monitoring constant et de cette procédure particulière, un système de sauvegarde permanent de nos données critiques est mis en place pour garantir au maximum la continuité de la diffusion des programmes, que ce soit lors de la survenance d’un problème informatique ou dans l’éventualité d’une attaque.

La RTBF tient également à manifester son soutien aux équipes de TV5 monde qui œuvrent à la remise en état de leurs moyens de production et de diffusion.