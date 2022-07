Ce dimanche 11 janvier à 21h00, la RTBF proposera sur La Trois et sur La Première la soirée de soutien à Charlie Hebdo que France Télévisions et Radio France, avec le Ministère de la Culture et de la Communication, organisent à l’Auditorium de la Maison de la radio à Paris.

De nombreuses personnalités, artistes, caricaturistes, musiciens, journalistes, intellectuels se succèderont tout au long de la soirée pour témoigner, en humour et en musique, leur soutien à Charlie Hebdo, afin que vive la liberté d’expression.

Cette soirée sera aussi retransmise en direct et en simultané sur France 2, Culturebox, TV5 Monde, France Inter, France Bleu et France Culture.

La somme collectée grâce à la vente des billets donnant accès à la soirée à la maison de la radio sera intégralement reversée à l’association " Presse et Pluralisme " au profit de Charlie Hebdo.