RTBF TICKET, la nouvelle billetterie en ligne de la RTBF !

A partir du 1er septembre, la RTBF propose un nouveau service destiné à favoriser et faciliter l’accès aux événements culturels en Belgique, mais également à l’étranger.

Ce service, qui découle d’un partenariat conclu avec France Billet, une société filiale du Groupe Fnac, se verra concrétisé par la création du service RTBF TICKET, permettant l’achat de tickets de concerts, d’événements culturels et de loisirs sur ses sites.

France Billet propose un large catalogue avec plus de 60.000 manifestations/an principalement sur la Belgique, la France et la Suisse et ce, dans tous les domaines de la culture et des loisirs.

Dès le 1er septembre 2015, RTBF TICKET sera donc disponible sur les différents sites de la RTBF sous l’adresse www.rtbf.be/ticket ainsi que sur le site www.vivreici.be.

Ce nouveau service permettra donc d’accéder à un catalogue culturel en Belgique, aussi bien au niveau des concerts/festivals que des musées, expos, cinémas, théâtres, humour, tourisme, loisirs, salons et foires.