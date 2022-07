RTBF Auvio - La nouvelle expérience digitale de la RTBF

Lancée ce mercredi 13 avril, RTBF Auvio est la nouvelle plateforme digitale Audio et Vidéo de la RTBF. Cette nouvelle interface, basée sur l’ergonomie et la simplicité, réunit toute l'offre audio et vidéo. RTBF Auvio c’est un point d'accès unique pour voir et écouter, revoir ou réécouter un très large choix de contenus de la RTBF et même en découvrir en exclusivité.

RTBF Auvio est le nouveau player audio et vidéo de la RTBF. Tout le contenu audiovisuel diffusé sur nos ondes est désormais disponible sur cette nouvelle interface. RTBF Auvio est aussi "responsive" et s’adapte à tous les écrans.

RTBF Auvio, rassemble l’ensemble des replays, les podcasts, mais aussi les directs avec une navigation simple et intuitive ainsi qu'un moteur de recherche plus efficace. Vous pouvez également réagir, recommander ou publier un programme qui vous a marqué.

Avec ce nouvel espace de contenus, la RTBF répond aux enjeux qu'elle s'est fixée : elle souhaite faciliter la recherche d'une séquence ou d'une émission entière, elle renforce sa propre position digitale et elle vous suit dans la révolution numérique, aussi bien dans la consommation moins linéaire de nos programmes que dans l'interactivité qui vous est chère.

Découvrez RTBF AUVIO ici.