Réouverture de la "Boîte à clichés" !

Chacun a sa boîte à clichés... Chacun a sa boîte noire et chacun filtre, encode et décode les infos, les sons, les images en provenance du monde. Pour prendre conscience des clichés et tenter de les dépasser, le micro-programme la " Boîte à clichés " revient à l’antenne chaque soir avant le JT sur La Une, dès le 30 mars et jusqu’au 30 avril. Avec des nouvelles capsules...

La "Boîte à clichés" est un microprogramme sur les stéréotypes dans les médias. La Boîte à clichés, c’est la boîte que tient le photographe, le caméraman, le cinéaste, le publicitaire, le journaliste ou l’internaute anonyme et avec laquelle il nous communique une information, une idée, une création. Mais c’est aussi la boîte que nous avons tous là, notre cerveau, notre boîte noire, qui encode, décode et déconne parfois. Le téléspectateur/auditeur/internaute est à lui tout seul une " boîte à clichés " libre d’accepter ou de refuser les sons et les images présents dans les médias. La "Boîte à clichés" invite à identifier ou décoder les clichés pour les remettre en question et les dépasser.

Avec un titre volontairement provocateur, chaque épisode illustre un lieu commun à travers ses multiples représentations médiatiques. Cela donne 1 minute 30 d’antenne qui mêle images d’archives (tirées du cinéma, des séries télé, des vidéoclips, de l’actualité, de la publicité, de la presse écrite ou d’Internet), graphisme original et voix off.

8 capsules centrées sur les stéréotypes liés aux femmes, aux hommes et à leurs relations ont été produites en collaboration avec la Fédération Wallonie-Bruxelles et diffusées fin 2012. La RTBF poursuit l’opération et élargit le programme à toute la question de la diversité en maintenant sa ligne éditoriale forte en faveur de la liberté d’expression et de l’égalité concrète pour toute personne indépendamment de son sexe, son orientation sexuelle, ses origines, son milieu socio-professionnel, sa religion, son âge ou son handicap.

Dans un esprit interactif et pour nourrir ce travail d’une expérience multiple, la RTBF a travaillé en partenariat avec le Carrefour des cultures, association namuroise qui développe activement le projet "Médias, diversité, citoyenneté". Un des buts du projet a été de "fabriquer" de nouvelles capsules de Boites à clichés avec l’ensemble des personnes-ressources et associations adhérentes au projet dont les associations Henallux, Quinoa, Amo Passages et Media animation. Au final, 4 nouvelles capsules ont ainsi été produites :

Il y a trop d'étrangers

Les jeunes sont irresponsables

C'était mieux avant

Un diplôme sinon rien.

Les 12 capsules seront diffusées du lundi au vendredi sur la Une dès le 30 mars avant le JT de 19h30. Et l’opération en partenariat avec le Carrefour des cultures continue en 2015…