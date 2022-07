Rendez-vous Grand-Place !

Un talk show musical qui réunira des artistes belges, français, suisses, québécois et africains : Zazie, Thomas Dutronc, Louane, Vianey, Dominique A, Jali, Saule, Akro & Marie Warnant, Amadou & Mariam, Raphael, Les Innocents et Salomé Leclerc.

Et c'est sur la Grand-Place de Bruxelles, la plus belle de Belgique, que la RTBF placera ses caméras, pour le grand concert gratuit réunissant une palette d'artistes représentatifs de la langue française.

Depuis 1981, les fêtes de la Fédération Wallonie-Bruxelles mettent en évidence son patrimoine culturel, musical, artistique... Et comme chaque année, il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges. Au programme, des concerts d'artistes connus ou émergeants, du sport comme le Trophée Commune sportive organisé par l'Adeps, et du cinéma belge sous toutes ses formes (fictions, documentaires, films d'animation). La Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles se déroule aussi bien à Bruxelles qu'un peu partout en Wallonie.

Samedi 26 septembre : La "Grande Invitation" fête les 5 ans de La Trois

Caroline Veyt - © Tous droits réservés

Caroline Veyt lance une invitation au public de La Trois ! Pour fêter quoi ? Les cinq ans de la chaîne. C’est en direct de la Grand-Place de Bruxelles, que Caroline Veyt vous propose de vivre une soirée festive tout en parole et en musique (avec La Smala, Nicola Testa et Kid Noize), entourée de trois animateurs de Pure FM. Trois heures placées sous le signe de la découverte et de la musique, à vivre dans un caléidoscope passionnant, en direct et en prime le samedi 26 septembre sur La Trois dès 20h00.

Selon le principe de la nouvelle émission "L’Invitation", cinq animateurs de la RTBF, représentatifs de La Trois, vont recevoir la visite sur leur lieu de travail, d’un duo de néophytes. Ces reportages seront diffusés en direct sur la Grand-Place de Bruxelles et sur La Trois.

Du côté des documentaires, mise en valeur également des coproductions et partenariats privilégiés avec le Festival des Libertés et Millenium, en présence de Yaël André, réalisatrice de "Quand je serai dictateur", gratifié d’un Magritte. Sans oublier la valorisation des archives de la SONUMA.

Dès 20h00, les animateurs de Pure FM – Sylvestre Defontaine, Bénédicte Deprez et Guillaume Drigeard – dialogueront avec Nicola Testa, La Smala et Kid Noice et lanceront les concerts des trois groupes et artistes belges qu'on entend partout.