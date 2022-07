Record historique pour la RTBF qui booste le media radio !

La première vague de l’étude CIM Radio de l’année 2017 consacre Vivacité numéro 1 au classement de la part d’audience des radios belges francophones et affiche une progression pour toutes les autres radios de la RTBF. Les cinq chaines du service public comptabilisent ainsi une part d’audience jamais atteinte de 38,2% ce qui confirme une nouvelle fois le groupe RTBF dans sa position de leader en Fédération Wallonie- Bruxelles.

Les 5 radios de la RTBF débutent l’année sur les chapeaux de roue. Cette vague CIM Radio (2017-1*) qui recouvre le premier trimestre de l’année en cours (janvier à mi-avril) conforte de manière historique les radios du service public.

Dans sa globalité, le média radio confirme sa bonne forme et réalise une belle performance avec une nette progression du nombre d’auditeurs par rapport à la vague précédente (+2% chaque semaine). Cet effet positif provient essentiellement des auditeurs toujours plus nombreux à écouter la RTBF (+4% chaque semaine). Le groupe RTBF booste ainsi le média radio et conforte sa position de leader dans le paysage radio

francophone, largement acquise depuis 2012.

Au niveau des résultats, pour ce premier tiers de l’année, le groupe RTBF affiche un record historique avec une part de marché de 38,2%. Chaque semaine, ce sont 1.966.351 auditeurs différents qui rejoignent en moyenne une des cinq radios de la RTBF, soit plus d’un auditeur sur deux (55,3 %).

VivaCité occupe la première place sur le podium des radios les plus écoutées. Elle totalise une part de marché de 14,6% ce qui la positionne en tête en creusant l’écart (un point d’avance) avec les autres chaines leaders du paysage radiophonique francophone. Elle rassemble chaque semaine 926.730 auditeurs.

La Prem1ère réalise un beau redressement avec 7,7% de parts de marché et une belle progression de son nombre d’auditeurs hebdomadaires (565.100, soit +5%) par rapport à la vague précédente (2016-3). C’est un résultat encourageant qui confirme l’importance d’une radio d’information, de débat et de culture dans le portefeuille de la RTBF et le paysage radiophonique belge francophone.

Classic 21 repasse au-dessus de la barre des 10% (10,1%) avec chaque semaine 629.196 auditeurs à l’écoute de la radio des cultures rock (+6%).

Pure stabilise son audience en captant 369.487 auditeurs chaque semaine pour une part de marché de 3,4%. En une vague, la radio de la génération Y progresse de 1,8 point sur 369.487 auditeurs son public cible.

Musiq’3 réalise une progression significative : 189.767 auditeurs rejoignent Musiq’3 chaque semaine ce qui représente une augmentation de 12% par rapport au dernier quadrimestre 2016.