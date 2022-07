Record battu pour Cap 48

De la campagne 2013 de Cap 48, la RTBF retient deux chiffres. Le premier concerne le nombre de téléspectateurs. Ils étaient 252.371 (18,8 % PDM) derrière leur écran, ce dimanche soir, lors d’une soirée de clôture de près de 4 heures, haute en couleurs et en émotions. Le second, et c’est de loin celui que la chaîne publique préfère afficher, s’élève à : 4 510 821 euros. C’est le nombre d’euros qui a été récolté tout au long de la campagne 2013.

Les artistes et personnalités politiques ou médiatiques mais aussi les téléspectateurs de la RTBF et les personnes handicapées se sont mobilisés pour faire exploser le compteur, qui a dépassé le record de 2012.

Les dons iront aux associations, à la recherche aussi sur la polyarthrite juvénile.

Les 4,39 millions d'euros récoltés lors de la campagne 2012 avaient permis de financer 76 projets différents. La générosité de tous permettra de poursuivre les actions de Cap 48.

Les dons en ligne (entièrement sécurisés) sont encore possibles. Les virements sur le compte de CAP48 également (BE 35 0000 0000 37 37).