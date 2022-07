Record battu pour Cap 48 : merci de votre générosité !

De la campagne 2010 de Cap 48, la RTBF retient deux chiffres.

Le premier concerne le nombre de téléspectateurs. Ils étaient 314.4721 (22,4 PDM) derrière leur poste, ce dimanche soir, lors d’une soirée de clôture de près de 4 heures, haute en couleurs et en émotions.

Le second, et c’est de loin celui que la chaîne publique préfère afficher, s’élève à 4.056.311. C’est le nombre d’euros qui a été récolté tout au long de la campagne 2010.

Cet argent permettra de soutenir encore plus de projets en faveur des personnes handicapées partout en Communauté française et en Communauté germanophone. La générosité du public permettra également la continuité du projet de suivi des enfants prématurés et le financement de travaux d’aménagements pour rendre des écoles secondaires accessibles aux enfants à mobilité réduite.

Les dons en ligne (entièrement sécurisés) sont encore possibles. Les virements sur le compte de CAP48 également (000-0000037-37).

Les projets soutenus seront rendus publics d’ici à la fin du mois de mars.