Rapport Annuel 2013 : On air ! & 360°, la transversalité

De l’info, où le décryptage, l’analyse et l’investigation s’imposent pour aller au-delà des faits bruts de l’événement, au divertissement où des talents sortent de l’anonymat, en passant par la fiction et l’animation ou la culture dans l’ensemble de ses déclinaisons : tous les chemins que nous empruntons sont ceux de la proximité et, par vocation, de la cohésion sociale. Ensemble et proches, tout en refusant le repli identitaire et en revendiquant l’ouverture et la diversité.

360°, la transversalité

Dans le quatrième contrat de gestion conclu avec la Fédération Wallonie-Bruxelles pour les années 2013 à 2017, la RTBF réaffirme son attachement à tous les publics de Wallonie et de Bruxelles, quel que soit leur âge, leur culture, leur milieu, leur mode de consommation des

médias. C’est pourquoi l’offre de la RTBF s’épanouit et se décline à présent en une multitude de plateformes et supports médiatiques, selon une logique à 360 degrés, transversale et interactive. La RTBF informe les publics chaque jour en mettant en oeuvre cette logique. Avec ses déclinaisons en télévision, en radio, sur le web et les réseaux sociaux, sur les supports fixes et mobiles, The Voice a aussi contribué à jeter les bases de cette nouvelle approche, comme les opérations Cap 48 et Viva for Life, ou encore les documentaires participatifs comme Le Prince charmant.

La transversalité est un défi pour les créateurs de médias. Elle stimule leur créativité, enrichit les contenus, ouvre de nouvelles possibilités d’expression et de dialogue. Ce n’est pas un simple changement technologique ; c’est une nouvelle culture des médias de service public, qui saisissent les nouvelles opportunités de s’adresser à chacun non pas comme un consommateur passif, mais comme un citoyen critique dont la parole est digne d’être entendue.

Bernadette Wynants