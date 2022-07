Pure FM dévoile son nouveau logo

Ce jeudi soir, Pure FM a dévoilé son nouveau logo au cours d’une soirée événement réunissant son équipe, ses partenaires, des journalistes et des auditeurs.

Pure FM a évolué ces dernières années. Son format musical s’est ouvert à d’autres sons et à d’autres tempos. La chaîne a décidé de manifester cette évolution de façon graphique également, par un signal fort et visible de tous. C’est un logo aux couleurs vives, reflétant les tendances actuelles, qui identifie désormais Pure FM.

Le sourire inscrit dans le P vient compléter ce nouveau logo représentatif de la philosophie et des valeurs de la chaîne.

Le baseline « Good music makes good people » reste inchangé. Inscrit dans une fonte plus brute, il crée l’équilibre avec l’aspect arrondi, bonhomme et jovial de la typo principale du nouveau logo.

Parallèlement au travail graphique réalisé par l’agence Tramway 21, la chaîne se voit dotée d’un nouvel habillage sonore en phase avec les nouvelles pistes qu’elle explore au niveau musical.