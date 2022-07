Prochaines diffusions The Voice Belgique

The Voice - © RTBF

Suite à l'annulation du Live du mardi 22 mars, la RTBF a analysé la possibilité de maintenir les 6 Lives prévus de The Voice Belgique, et donc de postposer la Finale au mardi 26 avril.

La RTBF a dû abandonner cette piste, impraticable au constat des importants problèmes logistiques et de planning qu'elle posait.

Cela implique donc que le nombre de Lives de cette 5e saison sera limité à cinq avec une nécessaire adaptation de la mécanique de la compétition à savoir que lors du Live 3 (le mardi 5 avril), deux talents par équipe seront éliminés, au lieu d'un seul comme initialement prévu.

La mécanique et les dates de diffusion restent inchangées pour la demi-finale (le mardi 12 avril) et la grande finale de The Voice Belgique (le mardi 19 avril).