Prix Europa 2016 : encore une belle moisson de nominations pour la RTBF

Le PRIX EUROPA est l’un des concours de télévision les plus prestigieux en Europe. Son leitmotiv : défendre la qualité de la diffusion en télévision, en radio et sur internet. Cette année, 7 productions ou coproductions de la RTBF sont en lice pour décrocher le titre du Meilleur programme européen de Télévision, de Radio ou celui de Meilleure production en Ligne.

642 productions provenant de 35 pays ont été soumises au jury et 231 productions ont été présélectionnées pour prendre part à la compétition du PRIX EUROPA. Parmi elles, la RTBF place donc 7 productions ou coproductions dans des catégories phares :

FICTION :

Ennemi Public : une série de Matthieu Frances, Gilles de Voghel, Antoine Bours, Christopher Yates, Fred Castadot et réalisée par Matthieu Frances et Gary Seghers. Une coproduction RTBF / Playtime / Entre chien et loup avec le soutien de Fédération Wallonie-Bruxelles/ Casa Kafka Pictures / Wallimage-Bruxellimages.

TV IRIS (Meilleur programme de Télévision Interculturel Européen)

Auschwitz - Tout ça (ne nous rendra pas le Congo) : un film de Safia Kessas avec Léa Zilber - Production RTBF

La chambre vide : un documentaire de Jasna Kravinovic . Coproduction RTBF / Dérives – Petit à petit – Savage Films / le CBA et Arte France

TV CURRENT AFFAIRS

IKEA : l'obsession du prix bas ? - Question à la Une : un reportage de Danielle Welter . Production RTBF

DOCUMENTAIRE

En Bataille. Portrait d'une directrice de prison : un documentaire de Eve Duchemin Coproduction : RTBF / Sister Productions / Kwassa Films / WIP et ARTE France

ONLINE

Génération Quoi ?/Generation What ? : un projet transmédia : une coproduction RTBF – Upian et Yami2

Hors-Jeu/Offside : un webdocumentaire produit par Upian, Arte et la BR, avec la participation de la RTBF et Le Matin.

Un représentant de chacun des projets nommés sera présent au Prix Europa du 15 au 21 Octobre à Berlin pour défendre son programme. Réunissant plus de 1000 participants chaque année, le PRIX EUROPA est devenu l’une des plus importantes plateformes multimédia d'Europe. Il est organisé par une alliance de 30 institutions européennes, comprenant plusieurs radiodiffuseurs publics, l'Office fédéral des Affaires étrangères allemand et la Commission européenne, sous le patronage de l'UER, l’Union européenne de radiodiffusion. Les prix seront remis à Berlin le 21 octobre prochain. L’an passé, la coproduction RTBF "Patience, patience, t'iras au paradis!" d’Hadja Lahbib, avait remporté le prix TV Iris.