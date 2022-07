"Piégés en Syrie", un reportage de Devoir d'enquête récompensé par le Prix de la Presse Belfius

Le reportage réalisé par Catherine Lorsignol et Jean De Waele a reçu ce jeudi 7 mai 2015 le Prix Belfius de la Presse dans la catégorie Presse télévisée. Diffusé dans l’émission Devoir d’enquête en décembre 2014, ce reportage suit le parcours d’un père parti de Charleroi jusqu’en Syrie pour tenter de sauver sa fille et son petit-fils de l’enfer djihadiste.

Piégés en Syrie

A Charleroi, une famille vit une tragédie. Depuis plusieurs mois, Laura, 29 ans, et son petit garçon de 4 ans ont rallié la Syrie après une croisière en Méditerranée. Ils y sont actuellement retenus contre leur volonté par le groupe terroriste Etat Islamiste. Pascal et Antoinette Passoni, les parents de Laura n’en reviennent pas. Dans cette famille d’origine italienne, personne n’avait jamais imaginé que Laura partirait là-bas, ni qu’elle épouserait un djihadiste à leur insu.

L’équipe de "Devoir d’Enquête" a suivi le père de Laura jusqu’aux portes de la Syrie. Sur place, au péril de sa vie, il va multiplier les contacts avec les groupes djihadistes pour tenter de sortir sa fille et son petit-fils d’un pays où règne horreur et barbarie. Comment va-t-il s’y prendre dans cette zone instable et dangereuse de la frontière ? Va-t-il réussir à les sauver ? Ce "Devoir d’Enquête", met en lumière l’histoire de ces parents prêts à tout pour arracher leurs enfants de l’enfer islamiste.

Le reportage est à revoir en ligne dans son intégralité (à partir de 56min50).