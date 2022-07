Patience, patience, t'iras au paradis ! distingué au PriMed

Le documentaire d’Hadja Lahbib, "Patience, Patience.... t'iras au paradis ! » coproduit par la RTBF, vient d’être récompensé à Marseille au PriMed, le « Prix international du documentaire et du reportage méditerranéen”.

Hadja Lahbib a décroché le Prix de la première œuvre qui récompense les réalisateurs. Son documentaire a également reçu une mention spéciale de l’ASBU, l’Union de diffusion des Etats arabes. Après le Festival Europa de Berlin, c’est donc une récompense de plus pour ce film à la fois profond et joyeux qui donne la parole à celles que l’on a peu l’habitude d’entendre, les femmes issues de la première génération de l'immigration maghrébine. Une belle histoire de femmes et de liberté doublement récompensée !