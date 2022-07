Nouvelle offre culturelle à la RTBF

En plus de son offre existante, la RTBF vous propose de découvrir les nouveaux rendez-vous culturels qui prendront place dans les grilles de La Deux, La Trois et ARTE Belgique en 2015, à savoir « L’invitation », « L’interactif », « La cité du livre » et « Tout le bazar ». Mais aussi les projets en cours d’élaboration, comme la coproduction de captations musicales en collaboration avec l’OPRL depuis le grand studio de Média Rives et la mise sur pied de la SVOD Culture (Subscription Video On Demand) qui concernera les arts, la scène vivante, les lettres et les sciences.

En 2015, la RTBF étendra son offre culturelle et proposera de nouvelles émissions originales et pour beaucoup, transmedia.

Petit tour d’horizon de ces nouveautés, à découvrir prochainement.