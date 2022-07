Noms de dieux, la 200e

Edmond Blattchen enregistre ce mardi 24 novembre, le 200e numéro de « Noms de dieux ». Diffusée le 10 décembre prochain, cette émission sera la dernière d’une série que le journaliste a entamée en 1992 et qu’il a consacrée, une fois par mois, à l’avenir de nos systèmes de valeurs morales, religieuses, philosophiques et politiques.

La RTBF salue le travail accompli tout au long de ces vingt-trois années par Edmond Blattchen. Ses qualités, son savoir-faire et son ambition reflètent les valeurs du service public. Dans un monde en proie à d’importants bouleversements, le temps et l’espace accordés à l’échange, à la réflexion et à l’explication sont essentiels. Pour cette raison, la RTBF assurera une continuité à ce genre d’émission singulière, dans un univers médiatique ou l’on donne de moins en moins souvent "du temps au temps".

La Trois va donc poursuivre dans le sillon tracé depuis de longues années par Edmond Blattchen sous une forme différente mais en gardant l’esprit et le principe du grand entretien de personnalités issues du monde culturel, scientifique, artistique, philosophique ou religieux.

La première émission sera à l’antenne au début 2016 et gardera sa vision panoramique de la société et des débats d’idées qu’elle génère.

Son écriture, sa réalisation et son éditorial seront différenciés mais c’est le même esprit qui présidera à sa conception. Chercheurs, penseurs, grands intellectuels ont du mal à se faire entendre dans le champ médiatique. Ils auront leur espace régulier d’expression et d’échanges de la pensée sur nos antennes et continueront de transmettre leur savoir, leur expérience, de partager leur regard distancié sur les grands enjeux de la société contemporaine.