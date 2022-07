Michaël Miraglia quitte le nid

Le chroniqueur de « On n’est pas des pigeons » a pris la décision de quitter la RTBF. Après onze années passées au sein de la télévision publique, il s’envole donc vers de nouvelles aventures, fort de l’expérience qu’il y a acquise et des liens qu’il y a tissé.

Michaël Miraglia est arrivé à la RTBF en 2004 en provenance de Télé Mons Borinage, où il avait été journaliste sportif et présentateur des JT. Il rejoint alors le 18h30 avant d’intégrer l’émission Au Quotidien en 2006 pour en assurer notamment la présentation.

En 2011, il entre dans l’équipe de On n’est pas des pigeons. Chroniqueur tout à la fois créatif et impertinent, il y est le complice de Sébastien Nollevaux. Après dix années de collaboration franche et cordiale, les deux hommes s’entendent à merveille pour faire vivre quotidiennement ce seul talk-show quotidien dans le paysage audiovisuel belge francophone.

Michaël Miraglia restera d’ailleurs présent à l’antenne jusqu’à la fin de la saison des Pigeons pour clore un chapitre, riche de chouettes histoires. Il donne une nouvelle orientation à sa carrière, en transparence avec la direction de la RTBF et ses équipes. Celles-ci lui souhaitent de poursuivre son épanouissement personnel et professionnel dans ses nouveaux projets.