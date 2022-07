Meilleures audiences depuis 2002

A quelques jours de la fin d’année, l’heure est au bilan. Dans ce contexte, Jean-Paul Philippot rencontrait la presse, ce jeudi, pour jeter un regard sur l’année écoulée. 2010, très riche en programmes, a permis à la RTBF de prouver une fois de plus l’étendue de son offre en radio, en télévision et sur le web. En 2010, la RTBF a réalisé sa meilleure année en termes d'audience depuis 2002.

En télévision, le groupe RTBF est d'ailleurs celui qui aura le plus progressé en 2010 avec 20,8 % de parts de marché contre 19,4 % en 2009.

Si La Une est stable, La Deux s’affirme comme la troisième chaîne belge francophone du paysage avec 5,9 % de parts de marché. Elle bat ainsi son record historique.



Pour ce qui concerne La Trois, le taux d’initialisation - le nombre de téléspectateurs qui ont pris contact avec la chaîne - est de 80 %, soit un résultat qu’AB3 a atteint après un an d’existence. OufTivi est particulièrement bien accueillie par les enfants, placée juste derrière TF1 et Nickelodeon dans les audiences durant les vacances de Toussaint.

rtbf.be enregistre, pour sa part, la plus forte progression des sites belges d’infos en 2010. Le web révèle également une forte progression de la catch-up, alors que la consommation VOD a triplé en un an sur les plateformes Belgacom, Voo et Telenet.



Rappelons enfin que les audiences radio confirment la progression des chaînes de la RTBF avec 34,1 % de parts de marché lors de la dernière vague CIM de juillet.