Média Rives : le nouveau bâtiment de la RTBF à Liège

Acteur clé de la révolution numérique en Communauté française, la RTBF inaugurera son nouveau bâtiment à Liège, le 6 mai prochain...

Présente à liège depuis 1961, la RTBF y a acquis en 2006 une parcelle de 4.286 m2 sur le site assaini des anciens laminoirs du Longdoz. Une surface à laquelle s'ajoute une servitude d'appui et d'ancrage qui représente un apport de 2.244 m2 supplémentaires. Soit un total de 6.530 m2 au sol.

Les bâtiments liégeois, en location, ne répondaient effectivement plus aux besoins et aux développements de la révolution numérique. La RTBF a donc choisi de construire un nouveau bâtiment moderne, convivial, fonctionnel et modulable en fonction de l’évolution de ses métiers.

Ce nouveau bâtiment, dont la construction est aujourd'hui terminée, couvre une surface de 16.400 m2 et s’intègre au cœur de la Médiacité, dans un pôle économique et culturel dynamique. Si l'objectif est de réduire les coûts locatifs et de maintien de l’outil sur le site, il a surtout pour vocation de renforcer la production propre dans le cadre des missions de la RTBF et de l’évolution de ses grilles de programmes.

Dôté d'une infrastructure technologique à la pointe, Média Rives abrite aujourd'hui le plus grand studio en Communauté française. Appelé à accueillir toutes les émissions de plateau de la chaîne publique, il se destine aussi à la concrétisation d'une multitude de partenariats, si chers à la RTBF.

Média Rives est le reflet de l’image d’une entreprise moderne, dynamique et ouverte sur la société à laquelle elle s’adresse. Il ne constitue pas seulement l'investissement le plus important consenti en Wallonie par la RTBF depuis sa naissance, il s'impose comme le signal fort et concret d'une volonté. Dans un univers en constante mutation, la RTBF entend avoir un rôle de premier plan sur la scène audiovisuelle. Technologiquement performante, elle agit donc comme un producteur de contenus, à destination de tous les publics. Au coeur de la vie et de la ville, la RTBF comme Média Rives se veut le miroir du monde...

Divertissement, culture, information, magazine, musique ou jeunesse vont donc être déclinés dans un lieu dont la transparence, la luminosité et la convivialité attestent du lien avec le citoyen.

Les studios de Média Rives peuvent être mis à disposition pour toutes productions et événements. Toutes les infos sont accessibles ici.