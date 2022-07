Matière Grise primée au Science Film Festival

L’année 2016 commence on ne peut mieux pour le magazine de la curiosité de la RTBF qui vient d’engranger une nouvelle distinction sur la scène internationale. Le jury du prestigieux Science Film Festival vient de décerner à Matière Grise le Prix de la Technologie pour son film "Et la lumière fut !", consacré aux recherches sur les applications futures des technologies lumineuses, qui vont révolutionner la santé, la communication et l'énergie dans nos vies.

Organisé par le Goethe Institut dans 16 pays à travers le globe, le Science Film Festival est l'un des plus importants au monde. Depuis plus de dix ans il draine un énorme public. Pour cette édition, plus de 750.000 visiteurs ont été enregistrés sur les sites de projection à travers toute la planète. Une très belle récompense donc pour l’équipe de Matière Grise qui s'inscrit au palmarès aux côtés de grands noms comme ceux des départements science de la BBC, de la ZDF ou encore de la NHK au Japon. Une belle reconnaissance également pour le savoir-faire des équipes de la RTBF qui rivalisent ainsi avec à des grosses productions internationales.