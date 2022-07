Made in RTBF doublement primé

Made in RTBF, le film de présentation des activités de l’entreprise, réalisé au début de cette année et coproduit avec Presentus, a reçu deux prix au "Cannes Corporate Médias et TV Awards". Il a été distingué d’un Dauphin d’Or dans la catégorie des film d’information auquel s’ajoute un Dauphin d’argent dans la catégorie des films corporate. Ce festival, dont c’était la sixième édition, est l’un des plus prestigieux au monde, eu égard au nombre de productions corporate y concourant. Cette année, le film de la RTBF était l’un des 772 à y espérer un prix. Et il y en a eu deux !